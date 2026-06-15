Girne’de hırsızlık: 16 tam Cumhuriyet altını ve 350 bin TL çalındı!

Girne’de bir evden 16 tam Cumhuriyet altını ile 350 bin TL nakit para çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Girne’de bir evden 16 tam Cumhuriyet altını ile 350 bin TL nakit para çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 12-13 Haziran tarihleri arasında Şehit Mehmet Taner Erol Kardeşler Sokak’taki evin mutfak kapısı açılarak içeriye girildi.

Evde muhafaza edilen 16 tam Cumhuriyet altını ile 350 bin TL nakit para kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak H.K. (E-33) tespit edilerek, tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Hasar vererek pencereden restorana girildi, hırsızlık yapılmadı

Girne’deki bir restoranın penceresi 2 Haziran’da, içeride suç işlemek amacıyla kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından hasara uğratılarak açıldı.

İçeriye girilmesine rağmen herhangi bir şey çalınmadığı tespit edilen olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada A.K. (E-22) zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İnönü kavşağında araç yandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda İnönü kavşağında bugün saat 01.30 sıralarında seyir halinde bulunan LG 375 plakalı araçta, henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

Dörtyol’da alkollü sürücü kaza yaptı

Dörtyol Pınar Sokak’ta dün saat 17.00 sıralarında, 120 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Ö.K. (E-45), yönetimindeki MA 739 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç yolun solundan dışarıya çıkarak yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.