Girne-Değirmenlik yolunda feci kaza: 2 ağır yaralı

Polisten verilen bilgiye göre, kaza Girne-Değirmenlik Anayolu'nun 5-6'ncı kilometreleri arasında meydana geldi. Ç.Y. (20) yönetimindeki araç, Değirmenlik istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak kayalara çarptı ve takla atarak tekerlekleri üzeri…

Polisten verilen bilgiye göre, kaza Girne-Değirmenlik Anayolu'nun 5-6'ncı kilometreleri arasında meydana geldi. Ç.Y. (20) yönetimindeki araç, Değirmenlik istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak kayalara çarptı ve takla atarak tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü Ç.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ç. (19) ve F.U. (20), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ç.Y. ile F.U. yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınırken, S.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.