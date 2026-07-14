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Girne-Değirmenlik yolunda feci kaza: 2 ağır yaralı

KIBRIS 9
Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 16:28 | Güncellendi: 14.07.2026 15:38 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polisten verilen bilgiye göre, kaza Girne-Değirmenlik Anayolu'nun 5-6'ncı kilometreleri arasında meydana geldi. Ç.Y. (20) yönetimindeki araç, Değirmenlik istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak kayalara çarptı ve takla atarak tekerlekleri üzeri…
Girne-Değirmenlik yolunda feci kaza: 2 ağır yaralı

Polisten verilen bilgiye göre, kaza Girne-Değirmenlik Anayolu'nun 5-6'ncı kilometreleri arasında meydana geldi. Ç.Y. (20) yönetimindeki araç, Değirmenlik istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak kayalara çarptı ve takla atarak tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü Ç.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ç. (19) ve F.U. (20), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ç.Y. ile F.U. yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınırken, S.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs