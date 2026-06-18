Gizli Görüntü İddiasında Tutuklu Yargılanacak

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cansel Mimar, olguları aktardı. Polis, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden zanlı E.Z.’nin, 2022 yılı Haziran ayında o dönem erkek arkadaşı olan V.A. ile ilişkiye girerken çekilen video ve fotoğrafları, Instagram uygulaması üzerinden V.A.’nın o dönem eşi olan H.A.’nın kullanımındaki hesaba gönde…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cansel Mimar, olguları aktardı. Polis, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden zanlı E.Z.’nin, 2022 yılı Haziran ayında o dönem erkek arkadaşı olan V.A. ile ilişkiye girerken çekilen video ve fotoğrafları, Instagram uygulaması üzerinden V.A.’nın o dönem eşi olan H.A.’nın kullanımındaki hesaba göndererek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğini söyledi.

Polis, şikâyetin 04 Ağustos 2025 tarihinde yapıldığını ancak zanlının ülkede bulunmaması nedeniyle ileri işleme gidilemediğini belirtti. Polis, zanlının 06 Haziran 2026 tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek aleyhindeki derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının dört kez mahkemeye çıkarılarak toplam 102 gün ek tutukluluk emri alındığını ifade ederken, bu süre içerisinde yürütülen soruşturmanın detaylarını aktardı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak zapt edilerek DATA İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini söyledi. Şikâyetçinin cep telefonunun da inceleme amacıyla aynı birime gönderildiğini belirten polis, yapılan incelemelerde karşı tarafa gönderilen zanlıya ait ses kayıtları ve videoların tespit edildiğini kaydetti.

Polis, tespit edilen video ve ses kayıtlarının analiz edilmesi amacıyla DATA Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ifade etti. Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise “loser” isimli klasör içerisinde V.A. ile birlikteliği sırasında çekilen cinsel içerikli videoların bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde V.A.’nın 2022 yılında kendisini darp ettiğini ve telefonunu çaldığını, bu hususta Rum polisine bilgi verdiğini beyan ettiğini kaydetti. Bu iddiaların araştırılması amacıyla Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla yazışma yapıldığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının kalan soruşturma aşamalarına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını ve KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savunmanın tutuklu yargı talebine itiraz etmesi üzerine duruşma yapıldı. Savunma, müvekkilinin KKTC’de ev kiraladığını ve kalacak yeri bulunduğunu belirterek uygun bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Daha sonra tanık olarak dinlenen zanlı E.Z., kuzeyde ev kiraladığını, oğlunu yanına alarak davasını bekleyeceğini ve kaçma niyeti olmadığını söyledi. Zanlı ayrıca eski erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Duruşmanın ardından huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç G.E., zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.