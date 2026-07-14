Muhaceret işlemi yapmadan ülkeye giriş yaptılar

“Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme ve Girme” suçundan tutuklanan E.A. ile M.E. mahkemeye çıkarıldı.

“Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme ve Girme” suçundan tutuklanan E.A. ile M.E. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Orçun Karadayı, zanlıların 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.02 sıralarında Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı’nda bulunan pasaport kontrol noktasında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan, MAK 222 plakalı salon araçla Güney Kıbrıs’tan KKTC topraklarına izinsiz giriş yaparak birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün Bostancı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’den çıkış yapmaya çalıştıkları sırada tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Soruşturmanın başlatıldığını kaydeden polis, E.A.’nın üzerinde Güney Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Kuvvetleri’nde yedek subay adayı olarak görev yaptığına ilişkin bir belge bulunduğunu ifade etti.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, zanlıların gönüllü ifadelerinin araştırılacağını belirterek soruşturmanın selameti açısından 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.