Güney'den KKTC'ye yasa dışı geçiş: Askeri yasak bölgede yakalandı

Lefkoşa'da "Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" suçundan tutuklanan R.D.M.M., mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa'da "Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" suçundan tutuklanan R.D.M.M., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 14 Temmuz saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da henüz tespit edilemeyen bir noktadan Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçerek birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Ülkesine dönmek istediğini söyledi

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Sorgusunda, Lefkoşa'da tam olarak bilmediği bir noktadan KKTC'ye geçtiğini ve ülkesine geri dönmek istediğini beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Cezaevine gönderildi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de herhangi bir yasal statüsü veya kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, davaları görüşülünceye kadar cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlı R.D.M.M.'nin 22 günü aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasına emir verdi.