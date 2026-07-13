Güney’den uluslararası turnuvada 2 üçüncülük

İstanbulda düzenlenen Youth Open İnternational 2026 Turnuvasında 11 yaş altında mücadele eden Milli Sporcumuz Güney Serinyürek tek erkekler ve karışık çiftler kategorisinde üçüncü olmayı başardı.

İstanbulda düzenlenen Youth Open İnternational 2026 Turnuvasında 11 yaş altında mücadele eden Milli Sporcumuz Güney Serinyürek tek erkekler ve karışık çiftler kategorisinde üçüncü olmayı başardı.

Milli Sporcumuz Güney Serinyürek İstanbul Ata Sporları Merkezi Spor Salonunda başlayan Uluslararası turnuvada tek erkekler kategorisinde üçüncü olurken, karışık çiftlerde de partneri Neva Daşdemir ile birlikte üçüncü olmayı başardı. Güney’in başarısı ile ilgili olacak KKTC Badminton Federasyonu da bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle;

“Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde iki kez kürsüye çıkan Milli sporcumuzu, emek veren antrenörlerini tebrik ederiz. Ayrıca yine aynı turnuvada ilk kez mücadele eden 11 yaş altında Can Günsel ve Mirza Tabak ile 15 yaş altında mücadele eden Mahmut Postacıoğlu ve Arın Bolkaner’e ve antrenörlerine teşekkür ederiz.”