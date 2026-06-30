Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde yüzde 35’lik kayıp

Güney Kıbrıs’ın nisan ayı turizm gelirlerinde, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 35,1 düşüş olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın nisan ayı turizm gelirlerinde, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 35,1 düşüş olduğu belirtildi.

Alithia ve diğer gazetelerin, Rum İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere dayandırdığı haberlerine göre, 2025’in nisan ayında turizmden elde edilen gelir 304,2 milyon euro iken, 2026’nın nisan ayında bu rakam 109,2 milyon euroya geriledi.

2026’nın ilk dört aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla turizmde gerçekleşen gelir kaybının yüzde 23,9 olduğu; 2026 nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 35,1 düşüş yaşandığı belirtildi.