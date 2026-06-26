Güney Kıbrıs’ta 52 kilogramı aşkın uyuşturucu ele geçirildi: 10 tutuklu var

Güney Kıbrıs’ta son dönemde yapılan narkotik operasyonlarında 52 kilogramı aşkın opioid türü uyuşturucu ele geçirildi.

Güney Kıbrıs’ta son dönemde yapılan narkotik operasyonlarında 52 kilogramı aşkın opioid türü uyuşturucu ele geçirildi.

Alithia gazetesi, narkotik polislerinin son dönemdeki operasyonlarında 52 kilogramı aşkın opioid sınıfı uyuşturucu ele geçirildiğini, toplam 10 kişinin tutuklandığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca polisin, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa, Larnaka ve Limasol’daki operasyonlarda 20 kilogram opioid sınıfı uyuşturucu ele geçirerek yaşları 20 ile 28 arasında değişen 5 kişiyi tutukladığını belirtti.

Habere göre tutuklanan şahıslara, mahkemede 8 gün tutukluluk emri verildi.

Gazete aynı haberde, “Mağusa bölgesi” kaza mahkemesinin uyuşturucudan tutuklanan 35 yaşındaki şahıs hakkında 4 gün tutukluluk emri verdiğini yazdı.

Habere göre bahse konu şahıs, “Mağusa bölgesinde” tespit edilen 6 kilogram hintkeneviri reçinesi ve 1 kilogram sentetik kannabinoid tespit edilmesinin ardından tutuklandı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ele geçirilen opioid sınıfı uyuşturucunun toplamını 57 kilogram olarak verdi.

Gazete haberinde ayrıca son günlerde tutuklanan 5 kişinin yanı sıra dün de yine aynı tür uyuşturucu nedeniyle Baf ve “Mağusa bölgesinde” 2 kişinin daha tutuklandığını yazdı.

Gazete Narkotik Şube polisinin verilerine dayanarak geçen yılın ilk yarısında 30 kilogram kokain ele geçirilirken, rakamın bu yıl 72’ye ulaştığını belirtti.