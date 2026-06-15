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Güney Kıbrıs'ta iki motosikletli hayatını kaybetti

G.KIBRIS 13
Yayınlama: 15 Haziran 2026 Pazartesi 15:04 | Güncellendi: 15.06.2026 18:13 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Fileleftheros ve diğer gazeteler, ilk motosiklet kazasının Cumartesi günü meydana geldiğini, 23 yaşındaki Pakistan uyruklu Adeel Akhtar isimli şahsın “Strovolo” semtinde geçirdiği kazada hayatını kaybettiğini yazdı.
Güney Kıbrıs'ta iki motosikletli hayatını kaybetti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ilk motosiklet kazasının Cumartesi günü meydana geldiğini, 23 yaşındaki Pakistan uyruklu Adeel Akhtar isimli şahsın “Strovolo” semtinde geçirdiği kazada hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre, Akhtar’ın hayatını kaybettiği kaza, motosikletin önündeki araca çarpması sonucu meydana geldi.

Gazete, ikinci kazanın ise dün Güney Lefkoşa-Limasol yolunda gerçekleştiğini, motosikletli grupla seyir halindeki 61 yaşındaki Hristos Siailos’un, yoldaki ölü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak motosikletiyle yola düştüğünü ve arkadan gelen diğer motosiklet sürücüsünün ise Siailos'u görmeyip ona çarptığını yazdı.

Habere göre, Siailos olay yerine hayatını kaybetti.

Kaynak: Gündem Kıbrıs