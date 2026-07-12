Güney Kıbrıs’ta Mari patlamasının 15. yılında 13 kişi anıldı

Güney Kıbrıs’ta, “Mari”de 0 (Tatlısu) bulunan “Evangelos Florakis” Deniz Üssünde 11 Temmuz 2011 tarihinde meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamada hayatını kaybedenler dün etkinliklerle anıldı.

Güney Kıbrıs’ta, “Mari”de 0 (Tatlısu) bulunan “Evangelos Florakis” Deniz Üssünde 11 Temmuz 2011 tarihinde meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamada hayatını kaybedenler dün etkinliklerle anıldı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre dün katıldığı anma etkinliğinde yaptığı konuşmada devletin gelecekte benzer trajedilerin yaşanmasını önlemek için her türlü çabayı gösterdiğini ifade eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, devletin bu felakete yol açan hatalar ve ihmallerle ilgili özrünü de yineledi.

Hristodulidis “Mari” patlamasının yıldönümünün önemini vurgulayarak, bunun benzer trajedileri yaşamamaları için, önceliklerini belirlemeleri açısından fırsat teşkil ettiğini kaydetti.