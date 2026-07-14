Güney Kıbrıs’tan polisiye olaylar: Maskeli hırsızlar fırını soydu

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen bazı polisiye olaylara geniş yer verdi.

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen bazı polisiye olaylara geniş yer verdi.

Haravgi gazetesi, cuma günü 19 ve 20 yaşlarında iki maskeli hırsızın bir fırına girerek kasada bulunan 300 euroyu çaldıklarını ancak yakalandıklarını belirtirken, yine Limasol’da bir araçtan 26 bin euro çalınmasına ilişkin 39 yaşındaki bir şahsın da tutuklandığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise, 44 yaşındaki bir şahsın kayınvalidesine cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklandığını aktardı.

Gazete, 58 yaşındaki kadının polise giderek damadı hakkında şikayetçi olmasının akabinde şahsın tutuklandığını yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta yasadışı ikamet ettiği gerekçesiyle tutuklanan Vietnam uyruklu bir kadının üzerinden yaklaşık 11 bin euro nakit para ve 20 bin euro değerinde ziynet eşyası çıktığını, kadın hakkında herhangi bir hırsızlık şikayeti olmamasına karşın yasadışı mal bulundurmaktan da tutuklandığını aktardı.