Haftalık İtfaiye raporu: 31 yangın, 28 özel servis olayı meydana geldi

KIBRIS 19

Yayınlama: 15 Haziran 2026 Pazartesi 20:58 | Güncellendi: 15.06.2026 21:41 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Haftalık itfaiye raporuna göre, yangınlarda 3 milyon 523 bin 660 TL’lik zarar meydana geldi.

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Haftalık itfaiye raporuna göre, yangınlarda 3 milyon 523 bin 660 TL’lik zarar meydana geldi. Rapora göre; yangınların 9'u elektrik kaynaklı kısa devre, 8’i tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti, 4’ü elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, 1’i yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, 1’i kişi/ler tarafından yakma, 1’i baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi, 1’i yemek yağının ısınıp alevlenmesi, 1’i cam kırıklarının mercek görevi görüp kuru otları tutuşturması, 1’i faal durumdaki beylerin ısınıp ekinleri tutuşturmasından kaynaklandı. 4 yangın sebebi araştırılıyor. Açıklamada, belirtilen tarihlerde itfaiyenin 28 özel servis olayında da yer aldığı kaydedildi. Özel servis olayları ise şöyle sıralandı: “Can kurtarma, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, tatbikat, özel görev ve doğal afet.”