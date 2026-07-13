HASİPOĞLU: Kadınların güçlendirilmesi, halkların geleceğine yapılan en stratejik yatırımdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Devletlerinde Kadının Kalkınmadaki Rolüne İlişkin 9. Bakanlar Konferansı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına hitap etti. Konuşmasına, Pakistan Hükümeti’ne ev sahipliği ve misafirpe…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Devletlerinde Kadının Kalkınmadaki Rolüne İlişkin 9. Bakanlar Konferansı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına hitap etti.

Konuşmasına, Pakistan Hükümeti’ne ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek başlayan Hasipoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne de konferansın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uzun yıllardır maruz kaldığı izolasyon ve haksız kısıtlamalara rağmen güçlü kurumları, hukuk devleti anlayışı ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda gelişimini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Kıbrıs Türk kadınının varoluş mücadelesinden bugüne kadar toplumun her alanında önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Hasipoğlu, kadınların eğitimden sağlığa, akademiden kamu yönetimine, girişimcilikten siyasete kadar birçok alanda ülkenin kalkınmasına yön verdiğini söyledi.

Kadınların uluslararası platformlara katılımının da uygulanan izolasyonlardan olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Hasipoğlu, buna rağmen hükümet olarak kadınların ekonomik ve sosyal yaşama daha güçlü katılımını sağlayacak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu kapsamda istihdam destekleri, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim teşvikleri, kadın girişimciliğini destekleyen uygulamalar ile şiddete maruz kalan kadınlara yönelik koruma ve güçlendirme hizmetlerinin sürdürüldüğünü belirten Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aktif sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 35’ini kadınların oluşturduğunu ve bu oranın artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kadınların güçlendirilmesini yalnızca sosyal politika alanında bir hedef olarak değil, toplumların dayanıklılığına, ekonomik kalkınmasına ve geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Hasipoğlu, savaşların en ağır yükünü kadınlar ve çocukların taşıdığına işaret ederek uluslararası toplumun barış, adalet ve insan onuru temelinde ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Konferansın ana teması olan kadınların sosyo-ekonomik ve siyasi güçlendirilmesine de değinen Hasipoğlu, sürdürülebilir kalkınmanın ancak kadınların eğitim, istihdam, girişimcilik, siyaset ve karar alma mekanizmalarında etkin şekilde yer almasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Kadın girişimciliğinin ekonomik büyümenin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirten Hasipoğlu, kadın girişimcilere yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasının hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Siyasi temsil konusunda da değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, seçim mevzuatı uyarınca aday listelerinin en az yüzde 30’unun kadınlardan oluşmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan 50 milletvekilinden 11’inin kadın olduğunu belirtti. Kamu kurumlarında görev yapan çalışanların ise yüzde 52’sini kadınların oluşturduğunu ifade etti.

Kıbrıs meselesine de değinen Hasipoğlu, adada iki egemen devlet ve iki ayrı halk bulunduğu gerçeğinin uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. 2021 yılından bu yana egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devlet arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı yeni bir müzakere sürecini desteklediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların etkilerini aşmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması yönündeki kararlılık…