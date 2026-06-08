Hasipoğlu: Hükümetin seçenekleri arasında Aralık'ta çifte seçim de var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Gündem 12’ adlı programa katılarak, açıklamalarda bulundu, Aralık ayında yerel ve genel seçimlerin bir arada yapılması yönünde partide çoğunluk iradesi olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Gündem 12’ adlı programa katılarak, açıklamalarda bulundu, Aralık ayında yerel ve genel seçimlerin bir arada yapılması yönünde partide çoğunluk iradesi olduğunu açıkladı.

UBP’nin hafta sonu gerçekleştirdiği Tüzük Kurultayı’na ilişkin bir soruya Bakan Hasipoğlu, “Basit bir tüzük değişikliği bir anda bir seçim startı havası verdi. UBP bu seçim sürecine girdiği andan itibaren hedefe kilitlenir” yanıtını verdi.

Oğuzhan Hasipoğlu, partisinin gündeminde artık seçim süreci ve seçim takvimi olduğunu, bunun tartışıldığını belirtti.

Hasipoğlu, “Doğal takvime baktığınızda Aralık ayında yerel seçimler var. Hemen 2027’nin başında, Ocak ayında da genel seçimler var. Aralık ayına yere seçime genel seçimin bir arada olabilmesi konusu henüz daha tartışılıyor. Nihai bir karar çıkmış değil. Ancak bizim eğilimimiz, düşüncemiz aynı anda olması; bunun için de tabi gerekli şartların hazırlanmasıdır. Ülün sonunda hem vatandaşın oy kullanması, partilerin bu anlamda organize olabilmesi ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu’nun sağlıklı bir şekilde bu oy sayması, dökümün kesintisiz bir şekilde gerçekleşmesidir. Bunlar da kurallarımız. Dolayısıyla bu üç ayağı düşünerek, yerel ve genel seçim aynı tarihte olacaksa bunun için şartları hazırlamamız gerekir” dedi.

Hasipoğlu, “Genel seçimi daha erkene alabiliriz. Bir aylık bir erken seçim bu anlamda gerçekleştirebiliriz. Muhalefet de zaten hep erken seçim deyip duruyor. Dolayısıyla genel seçimi Aralık ayına alıp ikisini aynı anda gerçekleştirebiliriz. Bu, tartışılan alternatiflerden biri” dedi.

İki seçimin aynı tarihte yapılabilmesi için Seçim Yasası’nda da değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyleyen Hasipoğlu, “Bir yasa değişikliği şarttır. Bunu da tabii bir irade ortaya çıkarsa yapmak gerekir. Burada eğer aynı tarihte seçimi yaparsanız hem mali açıdan bir tasarruf sağlarsınız hem de partilerin sarf edeceği bir güne düşmüş olur veya olabiliyorsa iki güne olur. Sandık sayısını artırmak bir formül olabilir. Karma oyun kaldırılması düşünülebilir” diye konuştu.

Karma oyun kaldırılması yasasını üç yıl önce kendisinin hazırladığını ve komiteye CTP’nin o dönemki Genel Sekreteri Asım Akansoy ve Genel Başkanı Tufan Erhürman ile uzlaşarak aldığını anlatan Hasipoğlu, “Bu yasayla hem milletvekilliğinde karma oy kaldırılacaktı hem de belediye meclis üyeliklerinde. Burada sadece genel başkanların ve genel sekreterlerin uzlaşması yetmiyor” diye konuştu.

Hasipoğlu, “Muhalefet zaten seçim iradesini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı Erhürman açıklama yaptı. Genel seçim ile yerel seçimin aynı anda olması sakıncalıdır dedi. Biz buradan zaten CTP’nin de pozisyonunu anlamış olduk. Bu, cumhurbaşkanının konuya ya da seçime değil. Ama öyle anlıyoruz ki bu açıklamadan CTP’nin de pozisyonu iki seçimin aynı anda olmaması yönünde olacaktır. Tabii bu çoğunlukla gerçekleşen bir şey. Sonunda ana muhalefetin de istediğini yapmış olacağız. Bir ay seçimi erkene almış olacağız. Aralık ayı içerisinde seçim bizi bekliyor olacak” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, “Şimdi açık konuşalım, artık seçim atmosferine giriyoruz. Herkesin de bir seçim gayesi var. Artık Meclis’in kapanmasına 3-4 oturum kaldı. Bundan sonra Aralık ayını hedefleyeceksek, Meclis Ekim’de açıldığında bir aylık bir süre daha olur. Bütçenin görüşülmesi yapılabilir. Oylamasını yeni oluşacak hükümet yapabilir. Daha önce de Aralık ayında çok seçimler oldu. Formülleri bulunur” dedi.

Bakan Hasipoğlu, bir soru üzerine seçime 3-4 ay kala yapılan kamuoyu yoklamalarının gerçeği yansıttığını söyledi.

“SİYASETE MECLİS KAPANDIKTAN SONRA BAŞLASINLAR”

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra CTP milletvekillerine bir şeyler olduğunu da ifade eden Hasipoğlu, “Kendilerini iktidarda görmeye başladılar. Son kararları şu; çok enteresan ve yadırgadım. Hemfikir olsalar dahi komitede ret oyu veriyorlar. Biz her şeye ret vereceğiz, biz seçime odaklandık diyorlar. Yani bu şekilde bir Meclis çalışması olmaz. Hemfikir olduğun noktada dahi ya sessiz kalıyorlar ya da ret oyu veriyorlar. Vatandaşımızın beklediği acil yasalar var. Benim naçizane tavsiyem; siyasete Meclis kapandıktan sonra başlasınlar. Zamanları olacak. Temmuz’dan itibaren Aralık’a kadar” diye konuştu.

Kaynak: BRT