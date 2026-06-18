Türkiye MGK toplantısında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de ele alınacak

MGK toplantısının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye süreci olacak.

MGK toplantısının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye süreci olacak.

MGK'nın haziran ayı olağan toplantısında ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakat ile kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Doğu Akdeniz olacak.

Ankara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimî Fransız üssü için attığı imzaya tepki göstermişti.

Toplantıda Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alınacak.