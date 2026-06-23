Hasipoğlu’ndan siber güvenlik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, dijital güvenliğin günümüzde büyük önem taşıdığını belirterek siber saldırılara karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, dijital güvenliğin günümüzde büyük önem taşıdığını belirterek siber saldırılara karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bakanlığa yönelik bir siber saldırının yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade eden Hasipoğlu, teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorunun giderildiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Polise yapılan şikâyetin ardından saldırıyı gerçekleştiren kişinin kısa sürede tespit edilerek tutuklandığını aktaran Hasipoğlu, Bakanlığa ait herhangi bir veri kaybının yaşanmadığını vurguladı.

Siber güvenlik alanında çalışmaların sürdüğünü belirten Hasipoğlu, “Güvende Kal” adlı web portalının faaliyete geçtiğini, çocuklara yönelik siber zorbalık ve dijital risklerle ilgili ihbar hattının hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Ayrıca BTK ile yapılan iş birliği kapsamında çocuk ve aile paketlerinin kullanıma sunulacağını belirten Hasipoğlu, zararlı içeriklere karşı daha güvenli internet hizmetinin hedeflendiğini ifade etti.