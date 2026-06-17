Hedef mutlak puan: “Bizim Çocuklar” Paraguay zaferi için kenetlendi

Avustralya karşısında aldığı 2-0’lık yenilginin ardından Paraguay randevusunu “mutlak galibiyet” hedefiyle bekleyen A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına taktik çalışmalarla başladı. Teknik direktör Montella ve Kaptan Hakan Çalhanoğlu, hatalardan ders çıkararak toparlanacakları mesajını verdi.

Avustralya karşısında aldığı 2-0’lık yenilginin ardından Paraguay randevusunu “mutlak galibiyet” hedefiyle bekleyen A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına taktik çalışmalarla başladı. Teknik direktör Montella ve Kaptan Hakan Çalhanoğlu, hatalardan ders çıkararak toparlanacakları mesajını verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Arizona’da bulunan Athletic Grounds’taki dünkü idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapma ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Futbol Takımı, bugünkü antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

“Bizim Çocuklar” mutlak puan için sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, D Grubu’ndaki ikinci maçında cumartesi günü Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 yenilen ay-yıldızlılar, gruptan çıkma umutlarını korumak için kritik bir viraja girdi. BC Place Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile cumartesi günü 06.00’da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında topa sahip olma ve şut çekme oranlarında üstün olmasına rağmen gol yollarında umduğunu bulamayan milliler, Paraguay karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, fizik gücü yüksek Paraguay savunmasını aşarak turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

Montella: Bu durumu düzeltebiliriz

Teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya maçının ardından yaptığı değerlendirmede takıma olan güvenini vurguladı. İlk maçtaki hatalardan ders çıkardıklarını belirten İtalyan teknik adam, “Grup aşamasında bu durumu düzeltmek için vaktimiz var. Rakibimiz derin savunma yaptı ve biz golü atacak aşamaya geçemedik. Ancak oyunun içindeyiz ve inancımızı kaybetmemeliyiz. İstediğimizi elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Montella’nın Paraguay karşısında kadroda bazı değişiklikler yapabileceği ancak Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi isimlerin yine kilit rol oynaması bekleniyor.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu: Toparlanacağız

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avustralya yenilgisini “bir tokat” olarak nitelendirerek, “Bazen tokat yemek iyi gelir, biz bunun farkındayız. Önemli olan bu maçı unutup önümüze bakmak. Biz her zaman ayağa kalkmayı bilen bir takımız. Hatalarımızdan ders çıkarıp Paraguay maçına tam konsantrasyonla çıkacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Savunmanın önemli ismi Abdülkerim Bardakcı ise kalan iki maçı da kazanacak güçte olduklarını vurguladı.

Maç takvimi

D Grubu’nda Paraguay randevusunun ardından A Milli Takım, grubun son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

Kalan maç programı (TSİ):

20 Haziran Cumartesi (06.00): Türkiye – Paraguay

26 Haziran Cuma (05.00):Türkiye – ABD

A Milli Takım kadrosu

Millilerin 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta Saha:Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.