Hukuk Komitesi bazı karar tasarılarıyla Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası'nı onayladı

Komite ayrıca “Anayasanın 94’üncü Mddesinin (1)’inci Fıkrası Uyarınca Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası'nı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite ayrıca “Anayasanın 94’üncü Mddesinin (1)’inci Fıkrası Uyarınca Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası'nı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre; bugün toplanan Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi “Alaniçi Köyünde Bulunan Parsel 105 (120/25) Müslüman Mezarlığı İçinden Geçen Muratağa Şehitliğine Giden Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul ederek Genel Kurul’a gönderdi.

“Haspolat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ‘Sevgi Çocuk Köyü’ Kullanımı Amacıyla Kiralı Emlakın İçinden Geçen Kamu Yolunun Yol Güzergahı Düzeltme İşlemi Talebi ile İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı" da oy birliğiyle onaylanarak Genel Kurul’a sevk edildi.

"Lefkoşa Kazası Gaziköy’de Evkaf Delegelerine Ait (Canbulat Paşa Vakfı) 315 Koçan (Yeni1517) 176/116 Tapu Referanslı Emlaktan 176/125 Parselinden Gelen Kamu Yolunun Yapılması Şartıyla Devamı Olacak Şekilde Doğu Batı İstikametinde 11 M (36 Ayak) Genişliğinde Takriben 1659,4 Metrekare Alanında 176/109 ve 176/113 No’lu Emlağa Ulaşım Sağlanabilmesi Amacıyla Kamu Yolu Verilmesi Karşılığında 176/109 Parselinin Güney Hududunda Ayrılan Takriben 1659,4 Metrekare Alanın Evkaf Delegelrine (Canbulat Paşa Vakfi) Adına Kaydedilmesinden Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı" da oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’a gönderildi.

“Ozanköy Camisine Ait Yeni 2004 Koçanı Blok 159 Yeni Parsel 82 (Eski Parsel 282) Tapu Referanslı Emlakın Güney Doğu Hududundan 14 Ayak Genişliğinde 159/76 Parseline Ulaşana Kadar Parsel Lehine Verilecek Geçit Hakkına Karşılık İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı" da komitede oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk edildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Anayasanın 94’üncü Mddesinin (1)’inci Fıkrası Uyarınca Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası”nı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’a gönderdi. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer toplantının bu kısmına katılarak ilgili yasayla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Öte yandan ivediliği bulunan “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" da bugünkü komite toplantısında ele alındı. İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nden yetkililerin görüş belirttiği toplantıda İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Öte yandan UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk'ün öneri sahibi olduğu “Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Önerisi"nin genel görüşmesine de başladı.

Toplantıya İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Bantaş Güvenlik Sistemleri ve Özel Güvenlik Sistemleri Ltd.’den yetkililer katılara görüş sundu.

“Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimine İlişkin Kuralları Düzenleyen Yasa Gücünde Kararname"nin genel görüşmesi de bugün yapıldı.

Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Bakşan Vekili Ongun Talari Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekilleri Sami Özuslu, Devrim Barçın ve Salahi Şahiner ile UBP Milletvekili Hasan Küçük de katıldı.