Üstel: Türkiye ile Tarihi Bir Adım Daha Atıyoruz

Ercan Havalimanı'na sabah saatlerinde ulaşan Yılmaz'ı, Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki isim ortak basın toplantısında kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Ercan Havalimanı'na sabah saatlerinde ulaşan Yılmaz'ı, Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki isim ortak basın toplantısında kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenerek ilerlediğini belirterek, gerçekleştirilen her üst düzey ziyaretin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da pekiştirdiğini söyledi.

Türkiye ile sürdürülen iş birliğinin KKTC açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Üstel, bugünkü ziyaretle birlikte iki ülke ilişkilerinde yeni ve tarihi bir sürecin başlayacağını dile getirdi.

Hükümetin kısa vadeli çözümler yerine ülkenin geleceğini şekillendirecek projelere odaklandığını vurgulayan Üstel, imzalanacak **"Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"**nın bu vizyonun en önemli adımlarından biri olduğunu kaydetti.

Söz konusu projenin enerji alanında KKTC için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade eden Üstel, doğalgaz boru hattının ülkenin gelecek yüzyılına yön verecek stratejik yatırımlar arasında yer aldığını belirtti. Projenin, enerji güvenliğini artırmasının yanı sıra ekonomik kalkınmaya da önemli katkılar sağlamasının beklendiğini söyledi.