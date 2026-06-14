Huzur operasyonu: Araçta 16 paket ele geçirildi!

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda durdurulan bir araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan J.C.E., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda durdurulan bir araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan J.C.E., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada 16 paket halinde yaklaşık 12 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 565 TL nakit paranın emare olarak alındığını açıkladı.

Suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiği, ifadenin araştırılacağı ve ele geçirilen maddelerin analiz için incelemeye gönderileceği belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, alınacak ifadeler ve yapılacak incelemeler bulunduğunu ifade etti. Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.