Huzur operasyonunda yakalandı: Aracında 16 paket!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamından zanlının kullanımında bulunan araç kontrol a…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamından zanlının kullanımında bulunan araç kontrol amaçlı olarak durdurup yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda 16 paket halinde yaklaşık 12 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 565 TL nakit para da bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.