İki kişi uyuşturucudan, bir kişi ise kaçak sigaradan tutuklandı

Girne’de iki kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Girne’de iki kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından saat 02.00 sıralarında şüpheli olarak görülen İ.E.’nin (E-37) üzerinde ve aracında yapılan aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ile kâğıt parçası ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 13 adet hap bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan M.E. (E-39) tutuklandı.

-Gümrüğe beyan edilmemiş sigara ve elektronik sigaradan tutuklandı

Öte yandan, Girne Turizm Limanı’nda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından dün KKTC’ye giriş yapan U.B.’nin (E-43) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 40 paket sigara ile 15 adet elektronik sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.