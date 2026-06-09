“İklim Değişikliği ve Kıbrıs Paneli” düzenlendi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK) iş birliğinde “İklim Değişikliği ve Kıbrıs Paneli” dün düzenlendi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası (ETEK) iş birliğinde “İklim Değişikliği ve Kıbrıs Paneli” dün düzenlendi.

KTMMOB tarafından verilen bilgiye göre, KTMMOB Konferans Salonu’nda yer alan etkinlikte Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum bilim insanları ile uzmanlar bir araya geldi.

Doç. Dr. İme Akanyeti Hançerli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, çevresel sorunlar, su kaynakları yönetimi, enerji politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğine uyum konuları ele alındı.

-Çelik: “Aynı adayı, aynı çevreyi ve aynı geleceği paylaşıyoruz”

Panelin açılışında konuşan KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, iklim değişikliğinin Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu en önemli ortak sorunlardan biri olduğunu söyleyerek, çevresel sorunların sınır ve toplum tanımadığını ifade etti.

Çelik, “Farklı kurumlara ve toplumlara mensup olsak da aynı adayı, aynı çevreyi ve nihayetinde aynı geleceği paylaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin artık geleceğe ilişkin bir tehdit olmaktan çıkıp günlük yaşamın bir gerçeği haline geldiğini belirten Çelik, artan sıcaklıklar, kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskı, biyolojik çeşitlilik kaybı ve aşırı hava olaylarının etkilerinin Kıbrıs’ta da hissedildiğini söyledi.

Çelik, iklim değişikliğinin sınır, siyasi ayrım ya da toplum tanımadığını da aktararak, bu nedenle çevresel sorunlarla mücadelenin bilimsel bilgi, teknik uzmanlık ve toplumlar arası iş birliği temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında, panelde yer alanlara da teşekkür eden Çelik, yapılacak değerlendirmelerin yeni fikirlerin ortaya çıkmasına, iş birliklerinin güçlenmesine ve daha sürdürülebilir bir Kıbrıs’ın inşasına katkı sağlamasını temenni etti.

-Panel sonunda katılımcılara zeytin fidanı takdim edildi

Panelin ilk oturumunda Prof. Dr. Marina Neophytou “İklim Konusunda İki Toplumlu Yaklaşım”, Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ “İklim Değişikliğine Uyum: Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi”, Dinos Nikolaides “Jeolojik Gerçeklik Perspektifinden İklim Politikası” ve Vijdan Şengör “Çok Yönlü Krizlere İlişkin Bakış Açıları” başlıklı sunum yaptı.

İkinci oturumda ise Savvas Vlachos “Sürdürülebilir Kıbrıs İçin Becerilerin ve Niteliklerin Geliştirilmesi”, Prof. Dr. Halil Güven “Milenyum Kuşağının Karşılaştığı Zorluklar Ve İklim Değişikliği” ve Prof. Dr. Mustafa Altunç iklim değişikliğinin yol açabileceği aşırı meteorolojik olayların önceden belirlenmesine yönelik geliştirdikleri formül ve sayısal radar çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Panel sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri ve zeytin fidanları takdim edildi. Panel, soru-cevap bölümünün ardından düzenlenen kokteylle son buldu.