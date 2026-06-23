"İmza Benim Değil" Dedi, Uzman Raporu Aksini Ortaya Koydu

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emre Özdiken, zanlının 27 Ocak 2025 tarihinde Adli Şube’ye başvurarak şikayette bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ifadesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde Girne’de yaşayan S.Ö. ile Nissan Juke marka aracını 300 bin TL karşılığında satmak üzere anlaştığını, bedelin 70 bin TL’sini nakit aldığını ve araç üzerindeki 95 bin TL’lik ipotek borcunun da alıcı tarafından ödeneceğinin kendisine bildirildiğini anlattığını belirtti.

Polis, zanlının Lefkoşa’da bir noter huzurunda S.Ö.’ye vekaletname verdiğini, ancak bu vekaletnamenin yalnızca ipotek borcunun kapatılması amacıyla düzenlendiğini iddia ettiğini kaydetti. Zanlının, vekaletnamenin farklı işlemlerde kullanıldığını, kalan satış bedelinin ödenmediğini, ipotek borcunun da kaldırılmadığını öne sürerek şikayetçi olduğunu ifade eden polis, ayrıca zanlının vekaletnamedeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ettiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında Belge İnceleme Uzmanlığı tarafından yapılan imza analizinde, söz konusu imzanın zanlı R.M.’ye ait olduğunun tespit edildiğini belirten polis, yürütülen soruşturma çerçevesinde zanlının 22 Haziran 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı sırada Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri doğrultusunda tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade ederek zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.