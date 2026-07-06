İncirli: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde saldırıya uğrayarak yaralanan KKTC vatandaşının sağlık durumunu doktorlardan takip ettiklerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde saldırıya uğrayarak yaralanan KKTC vatandaşının sağlık durumunu doktorlardan takip ettiklerini belirtti.

İncirli, yaralı vatandaşa acil şifalar dilerken, ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili iki toplumlu teknik komitenin yürüttüğü girişimleri yakından izlediklerini ifade eden İncirli, olayın tüm yönleriyle hızlı, titiz ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten İncirli, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.