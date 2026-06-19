Lefke Gazi Lisesi'nin yeni binasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre toplantıya, bakanlığın talebiyle Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından hazırlanan projenin sunumuna bakanlık bürokratlarıyla Planlama ve İnşaat Dairesi yetkilileri, Lefke’deki sivil toplum örgütleri, okul yönetimi, okul aile birliği, veliler ve sendika temsilcileri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre toplantıya, bakanlığın talebiyle Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından hazırlanan projenin sunumuna bakanlık bürokratlarıyla Planlama ve İnşaat Dairesi yetkilileri, Lefke’deki sivil toplum örgütleri, okul yönetimi, okul aile birliği, veliler ve sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda, çağdaş ve geleceğe dönük bir anlayışla hazırlanan yeni okul projesi, Planlama ve İnşaat Dairesi Mimarı Deniz Mannaş tarafından katılımcılara sunulurken, projeye ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda taraflar arasında tam mutabakata varıldığı belirtildi.

Yeni okul binasının yapım sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak amacıyla geçici taşınma planı da karara bağlandı.

- Lefke Gazi Lisesi için geçici eğitim planı hazırlandı

Yeni okul binasının mevcut Lefke Gazi Lisesi yerleşkesine inşa edilecek olması nedeniyle, okulun 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca faaliyetlerini geçici olarak Erdal Abit İlkokulu’nun bulunduğu bölgede sürdürmesi kararlaştırıldı.

Bu çerçevede, Erdal Abit İlkokulu’ndaki mevcut binaların gerekli tadilatlarının yapılacağı, ihtiyaç doğrultusunda prefabrik dersliklerin yerleştirileceği ve gerekli güvenlik düzenlemelerinin tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, projenin uygulama çizimlerinin eylül ayında tamamlanmasının hedeflendiği, ardından nihai onay ve ihale sürecine geçilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.