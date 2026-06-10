İran’dan ABD’ye: Diplomasinin dilini tercih ederiz, ancak başka dilleri de konuşabiliriz!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan gerilimin ardından yaptığı açıklamada, Körfez bölgesi çevresinde bulunan yabancı askeri unsurlara yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan gerilimin ardından yaptığı açıklamada, Körfez bölgesi çevresinde bulunan yabancı askeri unsurlara yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, bölgedeki yabancı güçlerin insan hataları, kazalar veya olası çatışmalar nedeniyle risk altında olduğunu belirterek, bu tehlikeyi azaltmanın en iyi yolunun bölgeden ayrılmaları olduğunu söyledi.

Arakçi ayrıca, “Diplomasinin dilini tercih ederiz, ancak başka dilleri de konuşabiliriz” ifadelerini kullanarak Tahran yönetiminin gerektiğinde farklı seçenekleri değerlendirebileceği mesajını verdi.

Hürmüz Boğazı’nın İran ve Umman arasında yer aldığını vurgulayan Arakçi, ülkesinin hava sahası, kara ve deniz sınırlarının güçlü silahlı kuvvetler tarafından korunduğunu belirtti.

Açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bir Amerikan Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü iddia etmesi ve Washington’un buna karşılık vereceğini açıklamasının ardından geldi. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.