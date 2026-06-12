İskele Belediyesi’nden halk plajlarındaki büfelere denetim

İskele Belediyesi Çevre Sağlık ve Denetim Bölümü ekipleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte İskele Belediyesi Halk Plajı’nda faaliyet gösteren büfelerde denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken, işletmelerin gerekli kurallara uygun şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İskele Belediyesi Çevre Sağlık ve Denetim Bölümü ekipleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte İskele Belediyesi Halk Plajı’nda faaliyet gösteren büfelerde denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken, işletmelerin gerekli kurallara uygun şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü halk plajındaki büfeler denetlendi

İskele Belediyesi Çevre Sağlık ve Denetim Bölümü Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Halk Plajı’nda rutin denetimler gerçekleştiren ekip, yaz sezonunun başlamasıyla söz konusu denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde, çalışanların sağlık karneleri, iş yeri çalıştırma izinleri ve işletmelerin hijyen koşulları titizlikle kontrol edildi. Ayrıca gıda ürünlerinin saklama ve muhafaza şartları da incelenerek mevzuata uygunlukları değerlendirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken, işletmelerin gerekli kurallara uygun şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Sadıkoğlu: “Vatandaşların gönül rahatlığıyla hizmet alabilmesi adına denetimler sürecek”

Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan İskele Belediyesi Halk Plajı’nda hizmet kalitesinin ve hijyen standartlarının korunmasına büyük önem veren İskele Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığının korunmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığıyla hizmet alabilmesi adına denetim çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.