Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Erhürman’a rapor sundu

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek, Lefke bölgesinin çevresel ve toplumsal sorunlarına ilişkin rapor sunduğunu açıkladı.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek, Lefke bölgesinin çevresel ve toplumsal sorunlarına ilişkin rapor sunduğunu açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a sunulan raporda, Lefke ilçesinin altyapı sorunları, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini etkileyen yapısal sorunlar ile sürdürülebilirlik açısından öncelikli başlıklar yer aldı.

Lefke’nin uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarının değerlendirildiği görüşmede, sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir adımlar ele alındı; bölgenin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşması için devlet kurumları ile sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Gösterdiği duyarlılık ve yapıcı yaklaşımı nedeniyle Erhürman’a teşekkür edilen açıklamada, Lefke’de faaliyet gösteren çeşitli derneklerin oluşturduğu Çözüm Komitesi’nin uygun bir tarihte yeniden Cumhurbaşkanlığını ziyaret edeceği belirtildi.