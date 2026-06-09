İskele’de Dünya Çocuk Günü şenliği renkli görüntülere sahne aldı

1 Haziran’da yapılması planlanan ancak iki çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle 8 Haziran’a ertelenen Dünya Çocuk Şenliği dün (8 Haziran) akşam yapıldı. İskele Belediyesi tarafından İskele Belediyesi Halk Plajı’nda geniş katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğ…

1 Haziran’da yapılması planlanan ancak iki çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle 8 Haziran’a ertelenen Dünya Çocuk Şenliği dün (8 Haziran) akşam yapıldı. İskele Belediyesi tarafından İskele Belediyesi Halk Plajı’nda geniş katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da eşlik ettiği çocuk şenliğinde, çocuklara uçurtma hediye edildi, dondurma ikramında bulunuldu.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ ŞENLİĞİ İSKELE’DE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Çocukların sabırsızlıkla beklediği Dünya Çocuk Şenliği, 19.00-21.00 saatleri arasında İskele Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleştirildi, renkli görüntülere sahne oldu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da eşlik ettiği çocuk kortejinin yürüyüşü ile başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Erenköy Jimnastik Kulübü, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği’nin gösteriler ile Sevder Çocuk Dans Grubu ve Ceaser Solo Dans Gösterisi büyük alkış aldı. İllüzyon gösterisi ile Anıl Gökgül de sergilediği performansla hem çocukları hem de yetişkinleri büyüledi.

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katılarak çocuklar ve ailelerle yakından ilgilendi. Etkinlik açılışında konuşan Başkan Sadıkoğlu, çocukların toplumun en değerli hazinesi olduğunu söyledi, çocukların yüzündeki bir tebessümün, geleceğe umutla bakılabilmesinin en büyük sebebi olduğunu vurguladı. İskele Belediyesi olarak çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitici etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini de belirten Başkan Sadıkoğlu, çocukların gelişimine katkı sağlamanın en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu etkinlikte çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve etkinlik alanını gezerek organizasyonu takip etti. Renkli balonlar, müzik, dans ve eğlencenin bir araya geldiği şenlik, çocukların yüzündeki gülümsemeyle anlam kazandı.