İskele’de satrancın şampiyonu Arsenty Shalimov

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında, merhum milletvekili Ali Rıza Usluer anısına düzenlenen 21. Satranç Turnuvası tamamlandı.

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında, merhum milletvekili Ali Rıza Usluer anısına düzenlenen 21. Satranç Turnuvası tamamlandı.

İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, farklı yaş kategorilerinden satranç sporcuları kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın genel klasman birincisi Arsenty Shalimov olurken, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri de takdim edildi.

Organizasyona katılan tüm sporculara ayrıca katılım belgeleri verildi. Dereceler şöyle;

Genel Klasman

1. Arsenty Shalimov

2. Matvei Scherbin

3. Hüseyin Serbülent

En İyi Kadın Ödülü: Destina Çınay Çika

En İyi İskeleli Ödülü: Mustafa Batı

Gençler

1. Emir Tumburi

2. Kaan Demirkan

3. Erkin Özkoççatlı

En İyi Kadın Ödülü: İdil Sarı

Ümitler

1. İlhan Demir

2. Hasan Meriçhan

3. Çınar Tüzünkan

En İyi Kadın Ödülü: Talya Şenol

2015 Küçükler

1. Mertcan Serim

2. Tuğra Salih Şenol

3. Halil Tolgar

En İyi Kadın Ödülü: Hanife İşçioğlu

2016 Küçükler

1. Ali Özakcan

2. Karan Karakaşlı

3. Hüseyin Filo

En İyi Kadın Ödülü: Derin Deniz

2017 Küçükler

1. Yağız Aydın

2. Kuzey Kulle

3. Fuat Bakay

En İyi Kadın Ödülü: Defne Yetkin

2018 Küçükler

1. İbrahim Sarıbaş

2. Ege Yönal Kırsal

3. Ahmet Mustafa Başlar

En İyi Kadın Ödülü: Lal Duru Boşnak

2019 Küçükler

1. Karel Meşe

2. Arven Özgü

3. Kaya Yeşilada

Sportmenlik Kupası

Miraç Ayaz Acimer

Fotoğraflar:İskele Belediyesi