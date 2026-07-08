İskele’de satrancın şampiyonu Arsenty Shalimov

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında, merhum milletvekili Ali Rıza Usluer anısına düzenlenen 21. Satranç Turnuvası tamamlandı.
İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, farklı yaş kategorilerinden satranç sporcuları kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın genel klasman birincisi Arsenty Shalimov olurken, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri de takdim edildi.
Organizasyona katılan tüm sporculara ayrıca katılım belgeleri verildi. Dereceler şöyle;
Genel Klasman
1. Arsenty Shalimov
2. Matvei Scherbin
3. Hüseyin Serbülent
En İyi Kadın Ödülü: Destina Çınay Çika
En İyi İskeleli Ödülü: Mustafa Batı
Gençler
1. Emir Tumburi
2. Kaan Demirkan
3. Erkin Özkoççatlı
En İyi Kadın Ödülü: İdil Sarı
Ümitler
1. İlhan Demir
2. Hasan Meriçhan
3. Çınar Tüzünkan
En İyi Kadın Ödülü: Talya Şenol
2015 Küçükler
1. Mertcan Serim
2. Tuğra Salih Şenol
3. Halil Tolgar
En İyi Kadın Ödülü: Hanife İşçioğlu
2016 Küçükler
1. Ali Özakcan
2. Karan Karakaşlı
3. Hüseyin Filo
En İyi Kadın Ödülü: Derin Deniz
2017 Küçükler
1. Yağız Aydın
2. Kuzey Kulle
3. Fuat Bakay
En İyi Kadın Ödülü: Defne Yetkin
2018 Küçükler
1. İbrahim Sarıbaş
2. Ege Yönal Kırsal
3. Ahmet Mustafa Başlar
En İyi Kadın Ödülü: Lal Duru Boşnak
2019 Küçükler
1. Karel Meşe
2. Arven Özgü
3. Kaya Yeşilada
Sportmenlik Kupası
Miraç Ayaz Acimer
Fotoğraflar:İskele Belediyesi