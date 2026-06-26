Kameralar ele verdi: Evinden 5 bisiklet çıktı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Berkay Sürmelioğlu, zanlının 7 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde R.U.'ya ait kilitsiz halde bırakılan yeşil renk dağ bisikletini çaldığını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Berkay Sürmelioğlu, zanlının 7 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde R.U.'ya ait kilitsiz halde bırakılan yeşil renk dağ bisikletini çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 8-19 Mart 2026 tarihleri arasında Ali Rıza Caddesi üzerinde bulunan bir apartman önünden A.B.'ye ait Trek marka yetişkin bisikletini, 14 Mart 2026 tarihinde ise Macro Market otoparkında kilitsiz halde bırakılan T.M.'ye ait kırmızı renk Oceg marka dağ bisikletini çaldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlının 19 Mart 2026 tarihinde Rauf Raif Denktaş Sokak'taki bir apartman girişinden S.F.'ye ait Xvert-Corratec marka bisikleti, 22 Haziran 2026 tarihinde ise Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde park halinde bulunan P.A.'ya ait siyah renk Xiaomi 4 Lite ikinci nesil elektrikli scooterı da çaldığının tespit edildiği kaydedildi.

Polis, yürütülen soruşturma ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bisikletler ile elektrikli scooterın zanlı tarafından çalındığının belirlendiğini ifade etti.

Polis memuru Sürmelioğlu, 25 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanan zanlının kaldığı adreste yapılan aramada 5 adet bisikletin emare olarak alındığını, çalındığı öne sürülen elektrikli scooterın ise Lefkoşa'da Dede İsmail Sokak'ta bulunan isimsiz bir apartmanın bodrum katında bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa'da meydana gelen başka sirkat olaylarıyla da bağlantılı olabileceğine dair makul şüphe bulunduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile alınacak ifadeler olduğunu belirterek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlı M.A. hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.