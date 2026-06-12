CTP Kadın Örgütü’nden KTMMOB’ye ziyaret ve davet…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ile Kadın Örgütü Yerel Yönetimler Sekreteri Gülden Karakaya, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ile Kadın Örgütü Yerel Yönetimler Sekreteri Gülden Karakaya, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, Birlik Genel Sekreteri Bora Tüccaroğlu ve Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Vijdan Şengör tarafından kabul edilen CTP heyeti, bu akşam 19.00’da KTÖS Salonunda düzenlenecek “Enerji Jeopolitiği ve Ekolojik Talan: Türkiye’den Doğu Akdeniz’e Doğru Ekopolitik ve Hak Mücadeleleri” başlıklı panele KTMMOB’yi davet etti.

Ziyarette; enerji politikalarının çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin önemine dikkat çekilirken, panelde enerji jeopolitiği, ekolojik yıkım, çevre mücadeleleri ve bölgesel gelişmelerin uzmanlar tarafından ele alınacağı belirtildi.

KTMMOB Başkanı Görkem Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, enerji ve çevre konularının mühendislik ve planlama disiplinleri açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı; sürdürülebilir çevre politikalarının geliştirilmesi ve kamu yararını önceleyen uygulamaların hayata geçirilmesi için kurumlar arası iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Görüşmede ayrıca çevre sorunları, iklim krizi ve enerji politikalarının sürdürülebilirlik alanındaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.