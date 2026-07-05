4 Temmuz 2026 Cumartesi
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas, Dünya Kupası'nın ilk çeyrek finalisti oldu

DÜNYA 4
Yayınlama: 05 Temmuz 2026 Pazar 01:45 | Güncellendi: 04.07.2026 23:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Dünya Kupası'nda son 32 turu bitti. Son 16'ya kalan takımlar arasında ilk maç Kanada ve Fas arasında oynandı. Fas, ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.
Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas, Dünya Kupası'nın ilk çeyrek finalisti oldu

Dünya Kupası'nda son 32 turu bitti. Son 16'ya kalan takımlar arasında ilk maç Kanada ve Fas arasında oynandı. Fas, ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıda rakip kaleye gidemeyen Fas, ikinci yarıda 3 gol buldu. Afrika temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncusu Ounahi, 50 ve 82'de, Rahimi ise 90+8'de ağları havalandırdı.

2026 Dünya Kupası'nın ABD ve Meksika'yla birlikte ev sahiplerinden Kanada'yı yenen Fas, çeyrek finale yükseldi.

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Paraguay - Fransa eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçı 9 Temmuz'da oynanacak.

Kaynak: NTV

Kaynak: Gündem Kıbrıs