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Times Meydanı’nda silah sesleri duyuldu

DÜNYA 16
Yayınlama: 19 Haziran 2026 Cuma 11:59 | Güncellendi: 19.06.2026 11:43 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
ABD&#8217;nin New York kentindeki Times Meydanı&#8217;nda silah seslerinin duyulduğu bildirildi.
Times Meydanı’nda silah sesleri duyuldu

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

CBS News kanalının haberine göre, New York Polis Departmanı kentin işlek Times Meydanı’nda silah sesleri duyulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Olayda kimsenin yaralanmadığını belirten polis, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını, olay yerinde bir silah ele geçirildiğini kaydetti.

Ekiplerin inceleme başlattığını aktaran polis, olaya karışmış olabilecek diğer kişileri aramaya devam ettikleri bilgisini paylaştı.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi