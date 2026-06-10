Kaplıca’da karavanlara hırsız girdi: İçki, meşrubat ve ev eşyaları çalındı

KIBRIS 4

Yayınlama: 10 Haziran 2026 Çarşamba 14:32 | Güncellendi: 10.06.2026 13:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polisten verilen bilgiye göre olay, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği meçhul şahıs veya şahıslar, üç ayrı karavanın kapı ve pencere camlarını kasten kırıp hasara uğratarak içeriye girdi. Karavanlarda muhafaza edilen toplam 21 şişe alkollü içki, 16 şişe meşrubat ile çeşitli ev ve mutfak eşyaları çalındı.

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Polisten verilen bilgiye göre olay, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği meçhul şahıs veya şahıslar, üç ayrı karavanın kapı ve pencere camlarını kasten kırıp hasara uğratarak içeriye girdi. Karavanlarda muhafaza edilen toplam 21 şişe alkollü içki, 16 şişe meşrubat ile çeşitli ev ve mutfak eşyaları çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Y.Ö. (51) tespit edilerek tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.