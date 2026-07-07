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Karataş: Sorunları tespit edip çözüm yolları arayacağız

SPOR 7
Yayınlama: 07 Temmuz 2026 Salı 02:23 | Güncellendi: 07.07.2026 00:35 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Spor Dairesi Müdürlüğüne atanan Ersan Karataş görevine hızlı başladı. Sporun içinden geldiğini ve yaşanan sorunları iyi bildiğini dile getiren Spor Dairesi’nin yeni müdürü Karataş, kısa bir süre içerisinde tüm federasyonlarla görüşerek sorunları dinleyeceğini ve çözüm yollarını bulmak için çaba sarf edeceğini aktardı.
Karataş: Sorunları tespit edip çözüm yolları arayacağız

Spor Dairesi Müdürlüğüne atanan Ersan Karataş görevine hızlı başladı. Sporun içinden geldiğini ve yaşanan sorunları iyi bildiğini dile getiren Spor Dairesi’nin yeni müdürü Karataş, kısa bir süre içerisinde tüm federasyonlarla görüşerek sorunları dinleyeceğini ve çözüm yollarını bulmak için çaba sarf edeceğini aktardı.

Özellikle devlete ait spor tesislerinde yaşanan sorunların çözüme kavuşabilmesi için çalışmalar başlattıklarını ifade eden Karataş, göreve gelir gelmez tüm bölgelere ziyaretler gerçekleştirdiğini ve sorunları yerinde görerek müdahalede bulunmaya çalıştıklarını anlattı.

Karataş, imkanlar çerçevesinde sporun tüm paydaşlarıyla istişare içerisinde olarak bu sorunları asgariye indirebilmek için çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi