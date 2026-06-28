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Karşıyaka açıklarında tekne yangını: 2 kişi yaralandı

KIBRIS 41
Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 18:29 | Güncellendi: 29.06.2026 12:11 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Karşıyaka’da Sardunya Beach’in batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre açıkta bulunan balıkçı teknesinde patlama sonucu yangın çıktı. Teknede bulunan 4 kişi yüzerek karaya çıkarken, 2 kişi ayaklarından yaralandı.
Karşıyaka açıklarında tekne yangını: 2 kişi yaralandı

Karşıyaka’da Sardunya Beach’in batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre açıkta bulunan balıkçı teknesinde patlama sonucu yangın çıktı. Teknede bulunan 4 kişi yüzerek karaya çıkarken, 2 kişi ayaklarından yaralandı.

Karşıyaka’da deniz içerisinde bulunan balıkçı teknesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.30 sıralarında Sardunya Beach isimli plajın batı kısmında meydana geldi.

Sahilden yaklaşık 20 metre açıkta, 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinde, balık avlandıkları sırada muhtemelen tekne motorunun benzin deposundaki kaçaktan kaynaklanan patlama sonucu yangın çıktı.

Yangının ardından teknede bulunan kişiler yüzerek karaya çıktı. Olayda, teknedeki 2 kişinin ayak kısımlarında yanıklar oluştu.

Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yangın sonucu tekne tamamen yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi