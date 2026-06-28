Karşıyaka açıklarında tekne yangını: 2 kişi yaralandı

Karşıyaka’da Sardunya Beach’in batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre açıkta bulunan balıkçı teknesinde patlama sonucu yangın çıktı. Teknede bulunan 4 kişi yüzerek karaya çıkarken, 2 kişi ayaklarından yaralandı.
Karşıyaka’da deniz içerisinde bulunan balıkçı teknesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.30 sıralarında Sardunya Beach isimli plajın batı kısmında meydana geldi.
Sahilden yaklaşık 20 metre açıkta, 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinde, balık avlandıkları sırada muhtemelen tekne motorunun benzin deposundaki kaçaktan kaynaklanan patlama sonucu yangın çıktı.
Yangının ardından teknede bulunan kişiler yüzerek karaya çıktı. Olayda, teknedeki 2 kişinin ayak kısımlarında yanıklar oluştu.
Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yangın sonucu tekne tamamen yanarak zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.