Kartingciler Cemsa’da kıyasıya kapıştılar

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası devam ediyor.

6 yarış olarak planlanan sezonun Cumartesi akşam yarışlarından oluşan ikinci devresi bu organizasyonla başladı.

Rookie birincisi Troy, Mini birincisi Asil, Junior birincisi Eren ve Master birincisi Fahri oldu

Cemsa Sporting Center’de, RC2 kodlu 1,550 metrelik pist şeklinde gerçekleştirilen yarışlar izleyenlere keyifli bir şölen sundu.

Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team de organizasyona katkı koydu.

Babalar günü olması dolayısıyla yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını babalar takdim etti.

Elde edilen derceler ve sıralama ise şöyle;

Rookie:

1. Troy Ruzicka – 35 Puan

2. Leon Hasan Görgüner – 34 Puan

3. Doruk Saraçoğlu – 28 Puan

4. Yağız Onur Aksaç – 20 Puan

Mini:

1. Asil Yusuf Özbahadır – 40 Puan

2. Reşat Altınör – 32 Puan (1:15.611)

3. Halil Kamacıoğlu (1:15.613)

Junior:

1. Eren Murat Ortaç – 40 Puan

2. Mustafa Topcu – 34 Puan

3. Su Karalım – 30 Puan

4. Ateş Karalım – 23 Puan

5. İsmail Araz – 19 Puan

6. Nehir Numan – 17 Puan (1:11.101)

7. Önder Sanver – 17 Puan (1:11.612)

8. Asrın Karakuş – 15 Puan

9. Deniz Alıcı – 13 Puan

10. Poyraz Polat – 11 Puan

11. Ares Koşar – 0 Puan

Master:

1. Fahri Altınör – 40 Puan

2. Saner Fidan – 34 Puan

3. Yüksel Tosun – 30 Puan

4. Necmettin Çakır –

5. Galip Koşar – 11 Puan