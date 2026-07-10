Kasım: Reform süreci belediyeye güç kattı

Belediye Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Kasım, Gündem Kıbrıs'ta Bahar Sancar’ın konuğu olarak, soruları yanıtladı.

Belediye Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Kasım, Gündem Kıbrıs'ta Bahar Sancar’ın konuğu olarak, soruları yanıtladı.

Belediye reformunun bölge için tarihi bir adım olduğunu ifade eden Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi ile Geçitkale Belediyesi'nin birleşmesiyle daha güçlü ve kurumsal bir yapının ortaya çıktığını söyledi.

Yaklaşık 270 kilometrekarelik hizmet alanıyla ülkenin en büyük belediyelerinden biri olduklarını ifade eden Kasım, Geçitkale ve Serdarlı bölgeleri başta olmak üzere toplam 16 köye hizmet verdiklerini belirtti. Belediye bünyesinde 130 personelin görev yaptığını kaydeden Kasım, geniş hizmet ağına rağmen vatandaşlara etkin ve hızlı hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Birleşme öncesinde her iki belediyenin de mali açıdan zor durumda olduğunu hatırlatan Kasım, göreve geldikten sonra önceliği altyapı yatırımlarına verdiklerini söyledi. Köylerin yaklaşık yüzde 90’ında asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını belirten Kasım, kaldırım yapımları, yol bakım ve onarımları ile su altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Türkiye’den getirilen su projesi kapsamında birçok yerleşim yerine bağlantı çalışmalarının devam ettiğini belirten Kasım, gerekli hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ve vatandaşların kısa süre içerisinde Türkiye suyundan faydalanacağını ifade etti. Belediyenin araç filosunun tamamen yenilendiğini de söyleyen Kasım, yaklaşık 80 yeni araç ve iş makinesinin filoya eklendiğini söyledi. Kasım, belediye reformu sayesinde belediyenin mali yapısının güçlendiğini, yatırım kapasitesinin arttığını ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabildiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin geçmişte olduğu gibi bugün de belediyenin yanında olduğunu söyleyen Kasım, yılın başında yaklaşık 27 milyon TL tutarında asfalt ve altyapı desteği aldıklarını belirtti. Kasım, bu katkılar sayesinde önemli projeleri daha kısa sürede hayata geçirdiklerini ifade etti.

Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Kasım, belediyeye bağlı altı okulun ihtiyaçlarının okul yönetimleri ve Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde karşılandığını söyledi. “Eğitime ve spora yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır.” diyen Kasım, belediye olarak bu iki alandaki desteklerini artırarak sürdüreceklerini ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.