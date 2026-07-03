Kemal’dan anlamlı mücadele

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Kemal Elektrikçi, bu kez engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla önemli bir dayanıklılık mücadelesine hazırlanıyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Kemal Elektrikçi, bu kez engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla önemli bir dayanıklılık mücadelesine hazırlanıyor.

Elektrikçi, Ağustos ayında gerçekleştireceği 15 saatlik triatlon denemesini, engelli bireylerin sesi olmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak için yapacağını açıkladı.

Etkinlik öncesinde Ahmet Akdeniz ile bir araya gelen Kemal Elektrikçi, organizasyonun detaylarını görüştüklerini ve etkinlik tarihlerinin netleştiğini belirtti.

Planlamaya göre 15 saatlik triatlon denemesi 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun detaylarının ise etkinlik tarihi yaklaştıkça kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kemal Elektrikçi yaptığı açıklamada, “15 saatlik triatlon denememi engelli arkadaşlarımın yaşadığı sorunları duyurmak ve onların sesi olmak için gerçekleştireceğim. Engelli Spor Federasyonu Başkanımız Ahmet Akdeniz ile verimli bir toplantı yaptık ve tarihleri belirledik. Günler yaklaştıkça açıklamalarımız devam edecek. Yola devam; durmak da, yorulmak da yok.” ifadelerini kullandı.

Elektrikçi’nin bu anlamlı girişiminin, hem spor camiasında hem de toplum genelinde engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.