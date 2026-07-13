Kerem Aktürkoğlu baba oldu

Sezon başından bu yana Fenerbahçe’nin formasını giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Azak’tan sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe’nin formasını giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Azak’tan sevenlerine müjdeli haberi verdi.

2025 yılının Mayıs ayında Ceren Azak ile hayatını birleştiren Kerem Aktüroğlu, evlatlarını kucağına almak için gün sayıyordu.

BABA OLDU

Çiftin bebeği bugün dünyaya geldi. Aktürkoğlu, baba olmanın sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadı.

HABER ANTREMAN ÖNCESİ GELDİ

Antrenman öncesinde baba olduğu haberini alan Kerem Aktürkoğlu’nu takım arkadaşları, sırtına vurarak kutladı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN DEV TEKLİF

Öte yandan Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’den gelen dev teklifle gündemdeydi.

Al Ahli’nin, Kerem için 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtilmişti.