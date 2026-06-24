Gündem olan büyücü: Kane bir tane bile gol atamadı!

Geçtiğimiz günlerde oynanan Panama–Gana maçında Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam’ın maç sırasında büyü yaptığı anlar, herkesi şoke etmişti.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Panama–Gana maçında Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam’ın maç sırasında büyü yaptığı anlar, herkesi şoke etmişti.

Bonsam büyü yaptıktan sonra maç, 1-0 Gana’nın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Yaşananlardan sonra gözler, Bonsam’ın İngiltere–Gana maçında ne yapacağına çevrilmişti.

Nana Kwaku Bonsam, Gana-İngiltere maçı öncesinde açıklamada bulunarak Harry Kane’i lanetleyeceğini açıkladı.

“HARRY KANE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM”

Bonsam açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Yeteneklerimi zaten kanıtladım ve onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ciddi bir sakatlık olmayacak ama ülkeme yardım edecek kadar yeterli olacak.”

MAÇ BOYUNCA KANE ETKİSİZ KALDI

Bonsam’ın açıklamasından sonra yaşananlara kimse inanamadı.

Gana–İngiltere maçı boyunca Harry Kane, neredeyse etkisiz kaldı.

MAÇ 0-0 BİTTİ

Kane, net gol fırsatı bulmak bir yana topa oynayamadı.

Yakaladığı en önemli pozisyonda ise topu auta gönderdi.

6 dakika uzatma verilen maçta uzatmalarda da gol olmaması üzerine maç, 0-0 biterek unutulmaz bir hâle geldi.