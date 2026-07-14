Kıb-Tek Perşembe günü hurda kablo satışı yapacak

KIBRIS 10

Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 13:11 | Güncellendi: 14.07.2026 12:57 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Kıb-Tek'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, açık artırma Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin görevlendireceği personel nezaretinde 16 Temmuz Perşembe günü, saat 10.00’da Kıb-Tek Lefkoşa Genel Müdürlük Binası, zemin kat, toplantı salonunda yapılacak. Açıklamada, şartname ve daha fazla bilgi talep edenlerin 16 Temmuz Perşembe günü, saat 09.00’a k…

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Kıb-Tek'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, açık artırma Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin görevlendireceği personel nezaretinde 16 Temmuz Perşembe günü, saat 10.00’da Kıb-Tek Lefkoşa Genel Müdürlük Binası, zemin kat, toplantı salonunda yapılacak. Açıklamada, şartname ve daha fazla bilgi talep edenlerin 16 Temmuz Perşembe günü, saat 09.00’a kadar Kıb-Tek Satın Alma Şube Amirliği’ne başvurabilecekleri belirtildi.