KIB-TEK’ten açık artırma usulü muhtelif hurda kablo satışı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), KIB-TEK Lefkoşa Merkez Ambar, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ambarlarında bulunan muhtelif ayrıştırılmış ve ayrıştırılacak hurda kabloları açık artırma usulü satışa çıkaracağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), KIB-TEK Lefkoşa Merkez Ambar, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ambarlarında bulunan muhtelif ayrıştırılmış ve ayrıştırılacak hurda kabloları açık artırma usulü satışa çıkaracağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, açık artırma Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin görevlendireceği personel nezaretinde 16 Temmuz Perşembe günü, saat 10.00’da KIB-TEK Lefkoşa Genel Müdürlük Binası, zemin kat, toplantı salonunda yapılacak.

Açıklamada, şartname ve daha fazla bilgi talep edenlerin 16 Temmuz Perşembe günü, saat 09.00’a kadar KIB-TEK Satın Alma Şube Amirliği’ne başvurabilecekleri belirtildi.