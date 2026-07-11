KIBRIS’ın 37. Gurur Yılı

Kıbrıs Türk basının amiral gemisi, çıktığı ilk günden bu yana en çok satan gazete özelliğini taşıyan KIBRIS Gazetesi 37 yaşında

Kıbrıs Türk basının amiral gemisi, çıktığı ilk günden bu yana en çok satan gazete özelliğini taşıyan KIBRIS Gazetesi 37 yaşında

Merhum Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’in 1989 yılında Kıbrıs Türk Basın Günü olarak kutlanan 11 Temmuz’da yayın hayatına koyduğu KIBRIS Gazetesi bugün 37 yaşında.

37 yıl önce bugün Kıbrıs Türk basın tarihinde bir devrim yaşandı. Siyah beyaz ve eski teknoloji ile basılan gazetelerin yerine rotatif baskı teknolojisi ile renkli ve modern bir gazete doğdu.

Profesyonel kadroların yanı sıra, ülkenin dört bir yanından özel haberleri ile gerçek anlamda bir devrim yaratan KIBRIS Gazetesi, ilk günden itibaren Kıbrıs Türklerinin vazgeçilmezi oldu.

“Doğru Ses, Doğru Söz, Doğru Haber” sloganı ile yayın politikasını şekillendiren KIBRIS, yıllarca vatandaşların marketlerde “Bir ekmek, bir KIBRIS” alışkanlığı ile Kıbrıs Türkü için ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu kanıtladı.

Kıbrıs Türk Halkının haklı sesini dünyaya duyurma misyonuyla hareket eden KIBRIS Gazetesi, Kıbrıs davasını savunma misyonuyla yayınlarına devam ediyor.

KIBRIS Yeşil Vatan Medya

2022 yılının aralık ayında Asil Nadir döneminin noktalandığı KIBRIS Gazetesi’nde, KIBRIS Yeşil Vatan Medya dönemi başladı.

Yeni yönetim ile yayın politikası değişmeyen ancak emekçilere yaptığı yatırım ile kadrosunu güçlendiren bir adım attı. Ardından daha çağdaş bir yapılanma içine giren KIBRIS Gazetesi, en çok satan gazete olma özelliğini de geliştirdi, sosyal medya mecralarında da lider oldu.

Dünyadaki değişim doğal olarak Kıbrıs Türk halkında da yaşanıyor. Teknolojinin her eve girmesi, yaşı ne olursa olsun her bireyin artık cep telefonu başta olmak üzere akıllı cihazları hayatının en önemli parçası haline getirmesi ve haberlerin takip edildiği noktaların artık bu teknolojik noktalar olması KIBRIS Gazetesi’ni de harekete geçirdi.

Teknolojiye yatırım

Yeni yönetimi ile KIBRIS Gazetesi bu değişime hızlı bir şekilde adapte oldu. İlk iş olarak yepyeni ve oldukça çağdaş bir web sayfası hizmete koyuldu. Ardından Facebook, Instagram gibi Kıbrıs Türk halkının yoğun olarak kullandığı sosyal medya mecralarına özel içerikler üretmek suretiyle büyük yatırımlar yapıldı. Bugün özellikle Instagram sayfası ile KIBRIS Gazetesi sosyal medyanın en çok takip edilen sayfası konumuna ulaştı.

Basılı gazetesi ile prestijini koruyan, içerikleri milyonlara ulaşan sosyal medya sayfaları ile kamuoyu oluşturan, haftalık İngilizce yayın organı Cyprus Today ile KKTC’de yaşayan yabancılara doğru bilgiler aktaran, KIBRIS Fm radyosu ile her eve giren ve KIBRIS Tv ile kaliteli yayıncılığın adresi haline dönüşen KIBRIS Medya Grubu bugün 37. gurur yılını kutluyor.