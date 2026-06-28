Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Sevgül Uludağ için taziye mesajı yayımlandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Sevgül Uludağ için taziye mesajı yayımlandı.

Birlikten yayımlanan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, Kıbrıslı Türk araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Sevgül Uludağ, gazeteciliği yalnızca haber aktarma mesleği olarak değil; hakikatin izini sürme, hafızayı diri tutma, yüzleşme cesareti gösterme ve barışa hizmet etme sorumluluğu olarak gördü. Kıbrıs’ta kayıp kişilerin akıbetinin araştırılması için yürüttüğü kararlı çalışmalarla, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum kayıp yakınlarının sesi oldu; acının, yasın ve adalet arayışının milliyeti olmadığını bize bir kez daha gösterdi.

Uzun yıllar boyunca kaleme aldığı yazılar, yaptığı araştırmalar ve ortaya çıkardığı bilgilerle yalnızca gazetecilik tarihimize değil, Kıbrıs’ın ortak hafızasına da silinmez bir iz bıraktı. Onun gazeteciliği, karanlıkta bırakılmak istenen gerçeklere ışık tutan; suskunluğa, inkara ve unutmaya karşı insan onurunu savunan bir gazetecilikti.

Uluslararası alanda aldığı ödüller ve gördüğü saygı, Sevgül Uludağ’ın emeğinin yalnızca bu adada değil, dünyada da karşılık bulduğunu gösterdi. Ancak onun en büyük mirası; geride bıraktığı haberler, kitaplar, tanıklıklar ve barış için açtığı yoldur.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak Sevgül Uludağ’ın anısı önünde saygıyla eğiliyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına, gazetecilik camiasına, kayıp yakınlarına ve barış mücadelesi veren herkese başsağlığı diliyoruz.

Sevgül Uludağ’ın hakikat, adalet ve barış için verdiği mücadele unutulmayacak; yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.