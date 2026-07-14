Kılıçdaroğlu: Ben Oraya Kuzey Kıbrıs Demiyorum, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Diyorum

KIBRIS 10

Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 13:34 | Güncellendi: 14.07.2026 13:13 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

NATO Ankara Zirvesi’ne yönelik sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bir egemen gücün taşeronu olamayacağını ve bölgede kendisini göstermek zorunda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

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NATO Ankara Zirvesi’ne yönelik sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bir egemen gücün taşeronu olamayacağını ve bölgede kendisini göstermek zorunda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Rahmetli Ecevit gitti Kıbrıs'ı aldı değil mi? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Ben oraya 'Kuzey Kıbrıs' demiyorum, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oranın adı. Resmi adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması lazım. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız güvence altına alındı.” Kılıçdaroğlu, “cumhuriyetçi özerklik” derken kastettiğinin bu olduğunu söyledi.