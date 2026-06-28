Kılınç: SAMTAY Vakfı olarak bilgiye erişimi ücretsiz kütüphanelerle yaygınlaştırıyoruz

Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı (SAMTAY Vakfı) Müdürü Merve Kılınç, vakıf bünyesinde hizmet veren tüm kütüphanelerin, toplumun her kesimine tamamen ücretsiz hizmet sunduğunu belirterek, bilgiye erişimi yaygınlaştırmak amacıyla kütüphane ağını büyütmekte olduklarını ifade etti.

Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı (SAMTAY Vakfı) Müdürü Merve Kılınç, vakıf bünyesinde hizmet veren tüm kütüphanelerin, toplumun her kesimine tamamen ücretsiz hizmet sunduğunu belirterek, bilgiye erişimi yaygınlaştırmak amacıyla kütüphane ağını büyütmekte olduklarını ifade etti.

Kılınç, Gazimağusa merkezli olarak 2000 yılında kurulan SAMTAY Vakfı’nın, Gazimağusa’da iki, Lefke’de bir kütüphaneyle hizmet verdiğini, Lefkoşa Sarayönü’nde açılması planlanan yeni kütüphaneyle bu ağı daha da genişleteceklerini kaydetti.

Kütüphanelerin yalnızca kitap ödünç verilen mekânlar olmadığını, bu merkezlerin öğrenciler, araştırmacılar ve kitapseverler için önemli eğitim ve kültür alanları olduğunu belirten Kılınç, vakfın öz kaynaklarıyla düzenli olarak yeni kitaplar satın aldığını, okuyuculardan gelen talepler doğrultusunda koleksiyonun sürekli güncellendiğini ve zenginleştirildiğini ifade etti.

Kılıç, SAMTAY Vakfı’nın kütüphanecilik faaliyetlerinin yanı sıra kültürel mirasın korunması, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim çalışmaları, sanatsal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma katkı sunduğunu belirtti.

Vakıf bünyesinde faaliyet gösteren aşevi hakkında da bilgi veren Kılınç, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca düzenli olarak sıcak yemek ulaştırıldığını, hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülen bu hizmetin özellikle Ramazan ayında, mübarek gün ve gecelerde gerçekleştirilen ikram ve gıda destekleriyle güçlendirildiğini ifade etti.

Kılınç, çocuk atölyeleri, eğitim seminerleri, kültürel etkinlikler ve gönüllülük çalışmalarıyla her yaştan bireye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, vakfın eğitim, kültür ve sosyal dayanışma alanındaki çalışmalarını geliştirmeyi sürdüreceğini kaydetti.