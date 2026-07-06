Kırık şüphesi kalktı, bisikletli çocuğa çarpan sürücü serbest bırakıldı!

Çocuğun ilk röntgen filminde vücudunda kırık tespit edildiği ancak ikinci röntgende hiçbir hasar olmadığı anlaşılınca sürücü mahkemeye çıkarılmadan şerbet bırakıldı. İlk röntgen filminin çekilmesi esnasında çocuğun hareketli olması ve sabit duramaması nedeniyle kırık varmış gibi sonuç elde edildiği öğrenildi.

Çocuğun ilk röntgen filminde vücudunda kırık tespit edildiği ancak ikinci röntgende hiçbir hasar olmadığı anlaşılınca sürücü mahkemeye çıkarılmadan şerbet bırakıldı. İlk röntgen filminin çekilmesi esnasında çocuğun hareketli olması ve sabit duramaması nedeniyle kırık varmış gibi sonuç elde edildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kaza 30 Haziran 2026 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da Taflan Sokak üzerinde meydana gelmişti. Sürücü yönetimindeki HU 550 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bir apartman önünde park halinde bulunan araçların arasından kullanımındaki bisiklet ile yola ani giriş yapan H.A.U'ya çarpmıştı. H.A.U Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Durum Hastanesi servisinde müşahede altına alınmış, sürücü soruşturma maksatlı tutuklanmıştı. Sürücü mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alınmış, yapılan araştırma sonucu hem çocuğun aniden yola çıktığı hem de sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığı tespit edildi. Sürücü böylelikle mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.